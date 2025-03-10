Währungen / BLBX
BLBX: Blackboxstocks Inc
6.66 USD 0.18 (2.78%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLBX hat sich für heute um 2.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.32 bis zu einem Hoch von 6.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blackboxstocks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BLBX News
- REalloys schließt Lieferabkommen für Seltene Erden aus Brasilien
- REalloys signs MOU with St George Mining for rare earth supply
- Blackboxstocks updates on pending REalloys rare earth acquisition
- Blackboxstocks enters $5.8 million at-the-market equity agreement with Alexander Capital
- REalloys Inc., Signs Joint MOU with Saskatchewan Research Council Enabling Processing of Rare Earth Materials for High Performance Magnet Production in Q2 2025
- Blackboxstocks To Merge with REalloys, Creating Fully Integrated Mine-To-Magnet Producer - Blackboxstocks (NASDAQ:BLBX)
Tagesspanne
6.32 6.68
Jahresspanne
1.51 9.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.48
- Eröffnung
- 6.43
- Bid
- 6.66
- Ask
- 6.96
- Tief
- 6.32
- Hoch
- 6.68
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- 2.78%
- Monatsänderung
- 5.71%
- 6-Monatsänderung
- 111.43%
- Jahresänderung
- 155.17%
