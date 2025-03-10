Валюты / BLBX
BLBX: Blackboxstocks Inc
6.05 USD 0.15 (2.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLBX за сегодня изменился на -2.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.95, а максимальная — 6.42.
Следите за динамикой Blackboxstocks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BLBX
- Blackboxstocks updates on pending REalloys rare earth acquisition
- Blackboxstocks enters $5.8 million at-the-market equity agreement with Alexander Capital
- REalloys Inc., Signs Joint MOU with Saskatchewan Research Council Enabling Processing of Rare Earth Materials for High Performance Magnet Production in Q2 2025
- Blackboxstocks To Merge with REalloys, Creating Fully Integrated Mine-To-Magnet Producer - Blackboxstocks (NASDAQ:BLBX)
Дневной диапазон
5.95 6.42
Годовой диапазон
1.51 9.50
- Предыдущее закрытие
- 6.20
- Open
- 6.22
- Bid
- 6.05
- Ask
- 6.35
- Low
- 5.95
- High
- 6.42
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -2.42%
- Месячное изменение
- -3.97%
- 6-месячное изменение
- 92.06%
- Годовое изменение
- 131.80%
