통화 / BLBX
BLBX: Blackboxstocks Inc
6.74 USD 0.26 (4.01%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BLBX 환율이 오늘 4.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.32이고 고가는 6.82이었습니다.
Blackboxstocks Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLBX News
- 레알로이스, St George Mining과 희토류 공급 MOU 체결
- REalloys signs MOU with St George Mining for rare earth supply
- Blackboxstocks updates on pending REalloys rare earth acquisition
- Blackboxstocks enters $5.8 million at-the-market equity agreement with Alexander Capital
- REalloys Inc., Signs Joint MOU with Saskatchewan Research Council Enabling Processing of Rare Earth Materials for High Performance Magnet Production in Q2 2025
- Blackboxstocks To Merge with REalloys, Creating Fully Integrated Mine-To-Magnet Producer - Blackboxstocks (NASDAQ:BLBX)
일일 변동 비율
6.32 6.82
년간 변동
1.51 9.50
- 이전 종가
- 6.48
- 시가
- 6.43
- Bid
- 6.74
- Ask
- 7.04
- 저가
- 6.32
- 고가
- 6.82
- 볼륨
- 133
- 일일 변동
- 4.01%
- 월 변동
- 6.98%
- 6개월 변동
- 113.97%
- 년간 변동율
- 158.24%
20 9월, 토요일