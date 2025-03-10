Divisas / BLBX
BLBX: Blackboxstocks Inc
6.50 USD 0.45 (7.44%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BLBX de hoy ha cambiado un 7.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.95, mientras que el máximo ha alcanzado 6.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Blackboxstocks Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BLBX News
- Blackboxstocks updates on pending REalloys rare earth acquisition
- Blackboxstocks enters $5.8 million at-the-market equity agreement with Alexander Capital
- REalloys Inc., Signs Joint MOU with Saskatchewan Research Council Enabling Processing of Rare Earth Materials for High Performance Magnet Production in Q2 2025
- Blackboxstocks To Merge with REalloys, Creating Fully Integrated Mine-To-Magnet Producer - Blackboxstocks (NASDAQ:BLBX)
Rango diario
5.95 6.55
Rango anual
1.51 9.50
- Cierres anteriores
- 6.05
- Open
- 6.10
- Bid
- 6.50
- Ask
- 6.80
- Low
- 5.95
- High
- 6.55
- Volumen
- 133
- Cambio diario
- 7.44%
- Cambio mensual
- 3.17%
- Cambio a 6 meses
- 106.35%
- Cambio anual
- 149.04%
