BKMC: BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

107.89 USD 0.44 (0.41%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BKMC para hoje mudou para -0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 107.63 e o mais alto foi 108.55.

Veja a dinâmica do par de moedas BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BKMC hoje?

Hoje BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) está avaliado em 107.89. O instrumento é negociado dentro de -0.41%, o fechamento de ontem foi 108.33, e o volume de negociação atingiu 30. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BKMC em tempo real.

As ações de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF pagam dividendos?

Atualmente BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF está avaliado em 107.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.60% e USD. Monitore os movimentos de BKMC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BKMC?

Você pode comprar ações de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) pelo preço atual 107.89. Ordens geralmente são executadas perto de 107.89 ou 108.19, enquanto 30 e -0.61% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BKMC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BKMC?

Investir em BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF envolve considerar a faixa anual 82.45 - 111.07 e o preço atual 107.89. Muitos comparam 1.36% e 14.06% antes de enviar ordens em 107.89 ou 108.19. Estude as mudanças diárias de preço de BKMC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF?

O maior preço de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) no último ano foi 111.07. As ações oscilaram bastante dentro de 82.45 - 111.07, e a comparação com 108.33 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF?

O menor preço de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) no ano foi 82.45. A comparação com o preço atual 107.89 e 82.45 - 111.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BKMC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BKMC?

No passado BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 108.33 e 7.60% após os eventos corporativos.

Faixa diária
107.63 108.55
Faixa anual
82.45 111.07
Fechamento anterior
108.33
Open
108.55
Bid
107.89
Ask
108.19
Low
107.63
High
108.55
Volume
30
Mudança diária
-0.41%
Mudança mensal
1.36%
Mudança de 6 meses
14.06%
Mudança anual
7.60%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8