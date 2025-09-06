KurseKategorien
Währungen / BKMC
Zurück zum Aktien

BKMC: BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

107.89 USD 0.44 (0.41%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKMC hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.63 bis zu einem Hoch von 108.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKMC News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BKMC heute?

Die Aktie von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) notiert heute bei 107.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 108.33 und das Handelsvolumen erreichte 30. Das Live-Chart von BKMC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BKMC Dividenden?

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF wird derzeit mit 107.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BKMC zu verfolgen.

Wie kaufe ich BKMC-Aktien?

Sie können Aktien von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) zum aktuellen Kurs von 107.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 107.89 oder 108.19 platziert, während 30 und -0.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BKMC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BKMC-Aktien?

Bei einer Investition in BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF müssen die jährliche Spanne 82.45 - 111.07 und der aktuelle Kurs 107.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.36% und 14.06%, bevor sie Orders zu 107.89 oder 108.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BKMC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF?

Der höchste Kurs von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) im vergangenen Jahr lag bei 111.07. Innerhalb von 82.45 - 111.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 108.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF?

Der niedrigste Kurs von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) im Laufe des Jahres betrug 82.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 107.89 und der Spanne 82.45 - 111.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BKMC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BKMC statt?

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 108.33 und 7.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
107.63 108.55
Jahresspanne
82.45 111.07
Vorheriger Schlusskurs
108.33
Eröffnung
108.55
Bid
107.89
Ask
108.19
Tief
107.63
Hoch
108.55
Volumen
30
Tagesänderung
-0.41%
Monatsänderung
1.36%
6-Monatsänderung
14.06%
Jahresänderung
7.60%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8