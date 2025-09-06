- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BKMC: BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
Der Wechselkurs von BKMC hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.63 bis zu einem Hoch von 108.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BKMC News
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BKMC heute?
Die Aktie von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) notiert heute bei 107.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 108.33 und das Handelsvolumen erreichte 30. Das Live-Chart von BKMC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BKMC Dividenden?
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF wird derzeit mit 107.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BKMC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BKMC-Aktien?
Sie können Aktien von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) zum aktuellen Kurs von 107.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 107.89 oder 108.19 platziert, während 30 und -0.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BKMC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BKMC-Aktien?
Bei einer Investition in BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF müssen die jährliche Spanne 82.45 - 111.07 und der aktuelle Kurs 107.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.36% und 14.06%, bevor sie Orders zu 107.89 oder 108.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BKMC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF?
Der höchste Kurs von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) im vergangenen Jahr lag bei 111.07. Innerhalb von 82.45 - 111.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 108.33 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) im Laufe des Jahres betrug 82.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 107.89 und der Spanne 82.45 - 111.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BKMC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BKMC statt?
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 108.33 und 7.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 108.33
- Eröffnung
- 108.55
- Bid
- 107.89
- Ask
- 108.19
- Tief
- 107.63
- Hoch
- 108.55
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 1.36%
- 6-Monatsänderung
- 14.06%
- Jahresänderung
- 7.60%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8