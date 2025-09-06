CotationsSections
Devises / BKMC
Retour à Actions

BKMC: BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

108.33 USD 0.03 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BKMC a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 108.19 et à un maximum de 108.44.

Suivez la dynamique BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKMC Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BKMC aujourd'hui ?

L'action BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF est cotée à 108.33 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.03%, a clôturé hier à 108.36 et son volume d'échange a atteint 21. Le graphique en temps réel du cours de BKMC présente ces mises à jour.

L'action BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF est actuellement valorisé à 108.33. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BKMC.

Comment acheter des actions BKMC ?

Vous pouvez acheter des actions BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF au cours actuel de 108.33. Les ordres sont généralement placés à proximité de 108.33 ou de 108.63, le 21 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BKMC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BKMC ?

Investir dans BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 82.45 - 111.07 et le prix actuel 108.33. Beaucoup comparent 1.78% et 14.53% avant de passer des ordres à 108.33 ou 108.63. Consultez le graphique du cours de BKMC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF l'année dernière était 111.07. Au cours de 82.45 - 111.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 108.36 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF ?

Le cours le plus bas de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) sur l'année a été 82.45. Sa comparaison avec 108.33 et 82.45 - 111.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BKMC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BKMC a-t-elle été divisée ?

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 108.36 et 8.04% après les opérations sur titres.

Range quotidien
108.19 108.44
Range Annuel
82.45 111.07
Clôture Précédente
108.36
Ouverture
108.43
Bid
108.33
Ask
108.63
Plus Bas
108.19
Plus Haut
108.44
Volume
21
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
1.78%
Changement à 6 Mois
14.53%
Changement Annuel
8.04%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8