报价部分
货币 / BKMC
回到股票

BKMC: BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

107.82 USD 0.51 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BKMC汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点107.77和高点108.55进行交易。

关注BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKMC新闻

常见问题解答

BKMC股票今天的价格是多少？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF股票今天的定价为107.82。它在-0.47%范围内交易，昨天的收盘价为108.33，交易量达到14。BKMC的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF股票是否支付股息？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF目前的价值为107.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.53%和USD。实时查看图表以跟踪BKMC走势。

如何购买BKMC股票？

您可以以107.82的当前价格购买BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF股票。订单通常设置在107.82或108.12附近，而14和-0.67%显示市场活动。立即关注BKMC的实时图表更新。

如何投资BKMC股票？

投资BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF需要考虑年度范围82.45 - 111.07和当前价格107.82。许多人在以107.82或108.12下订单之前，会比较1.30%和。实时查看BKMC价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF的最高价格是111.07。在82.45 - 111.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF的绩效。

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF（BKMC）的最低价格为82.45。将其与当前的107.82和82.45 - 111.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BKMC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BKMC股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、108.33和7.53%中可见。

日范围
107.77 108.55
年范围
82.45 111.07
前一天收盘价
108.33
开盘价
108.55
卖价
107.82
买价
108.12
最低价
107.77
最高价
108.55
交易量
14
日变化
-0.47%
月变化
1.30%
6个月变化
13.99%
年变化
7.53%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8