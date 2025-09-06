- Panoramica
BKMC: BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
Il tasso di cambio BKMC ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 107.77 e ad un massimo di 108.55.
Segui le dinamiche di BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BKMC News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BKMC oggi?
Oggi le azioni BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF sono prezzate a 107.82. Viene scambiato all'interno di -0.47%, la chiusura di ieri è stata 108.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKMC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF pagano dividendi?
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF è attualmente valutato a 107.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKMC.
Come acquistare azioni BKMC?
Puoi acquistare azioni BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF al prezzo attuale di 107.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 107.82 o 108.12, mentre 14 e -0.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKMC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BKMC?
Investire in BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 82.45 - 111.07 e il prezzo attuale 107.82. Molti confrontano 1.30% e 13.99% prima di effettuare ordini su 107.82 o 108.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKMC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF?
Il prezzo massimo di BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF nell'ultimo anno è stato 111.07. All'interno di 82.45 - 111.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 108.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF?
Il prezzo più basso di BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) nel corso dell'anno è stato 82.45. Confrontandolo con gli attuali 107.82 e 82.45 - 111.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKMC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKMC?
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 108.33 e 7.53%.
- Chiusura Precedente
- 108.33
- Apertura
- 108.55
- Bid
- 107.82
- Ask
- 108.12
- Minimo
- 107.77
- Massimo
- 108.55
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- 1.30%
- Variazione Semestrale
- 13.99%
- Variazione Annuale
- 7.53%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8