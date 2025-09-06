QuotazioniSezioni
Valute / BKMC
Tornare a Azioni

BKMC: BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

107.82 USD 0.51 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKMC ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 107.77 e ad un massimo di 108.55.

Segui le dinamiche di BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKMC News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BKMC oggi?

Oggi le azioni BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF sono prezzate a 107.82. Viene scambiato all'interno di -0.47%, la chiusura di ieri è stata 108.33 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BKMC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF pagano dividendi?

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF è attualmente valutato a 107.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BKMC.

Come acquistare azioni BKMC?

Puoi acquistare azioni BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF al prezzo attuale di 107.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 107.82 o 108.12, mentre 14 e -0.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BKMC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BKMC?

Investire in BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 82.45 - 111.07 e il prezzo attuale 107.82. Molti confrontano 1.30% e 13.99% prima di effettuare ordini su 107.82 o 108.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BKMC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF?

Il prezzo massimo di BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF nell'ultimo anno è stato 111.07. All'interno di 82.45 - 111.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 108.33 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF?

Il prezzo più basso di BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) nel corso dell'anno è stato 82.45. Confrontandolo con gli attuali 107.82 e 82.45 - 111.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BKMC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BKMC?

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 108.33 e 7.53%.

Intervallo Giornaliero
107.77 108.55
Intervallo Annuale
82.45 111.07
Chiusura Precedente
108.33
Apertura
108.55
Bid
107.82
Ask
108.12
Minimo
107.77
Massimo
108.55
Volume
14
Variazione giornaliera
-0.47%
Variazione Mensile
1.30%
Variazione Semestrale
13.99%
Variazione Annuale
7.53%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8