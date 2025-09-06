クォートセクション
通貨 / BKMC
株に戻る

BKMC: BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

107.89 USD 0.44 (0.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BKMCの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり107.63の安値と108.55の高値で取引されました。

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKMC News

よくあるご質問

BKMC株の現在の価格は？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFの株価は本日107.89です。-0.41%内で取引され、前日の終値は108.33、取引量は30に達しました。BKMCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFの株は配当を出しますか？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFの現在の価格は107.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.60%やUSDにも注目します。BKMCの動きはライブチャートで確認できます。

BKMC株を買う方法は？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFの株は現在107.89で購入可能です。注文は通常107.89または108.19付近で行われ、30や-0.61%が市場の動きを示します。BKMCの最新情報はライブチャートで確認できます。

BKMC株に投資する方法は？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFへの投資では、年間の値幅82.45 - 111.07と現在の107.89を考慮します。注文は多くの場合107.89や108.19で行われる前に、1.36%や14.06%と比較されます。BKMCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFの株の最高値は？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFの過去1年の最高値は111.07でした。82.45 - 111.07内で株価は大きく変動し、108.33と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFの株の最低値は？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF(BKMC)の年間最安値は82.45でした。現在の107.89や82.45 - 111.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BKMCの動きはライブチャートで確認できます。

BKMCの株式分割はいつ行われましたか？

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、108.33、7.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
107.63 108.55
1年のレンジ
82.45 111.07
以前の終値
108.33
始値
108.55
買値
107.89
買値
108.19
安値
107.63
高値
108.55
出来高
30
1日の変化
-0.41%
1ヶ月の変化
1.36%
6ヶ月の変化
14.06%
1年の変化
7.60%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8