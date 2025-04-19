- Visão do mercado
BIBL: Inspire 100 ETF
A taxa do BIBL para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.05 e o mais alto foi 44.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Inspire 100 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BIBL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BIBL hoje?
Hoje Inspire 100 ETF (BIBL) está avaliado em 44.07. O instrumento é negociado dentro de -0.14%, o fechamento de ontem foi 44.13, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BIBL em tempo real.
As ações de Inspire 100 ETF pagam dividendos?
Atualmente Inspire 100 ETF está avaliado em 44.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.95% e USD. Monitore os movimentos de BIBL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BIBL?
Você pode comprar ações de Inspire 100 ETF (BIBL) pelo preço atual 44.07. Ordens geralmente são executadas perto de 44.07 ou 44.37, enquanto 15 e -0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BIBL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BIBL?
Investir em Inspire 100 ETF envolve considerar a faixa anual 32.71 - 44.58 e o preço atual 44.07. Muitos comparam 3.74% e 15.37% antes de enviar ordens em 44.07 ou 44.37. Estude as mudanças diárias de preço de BIBL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Inspire 100 ETF?
O maior preço de Inspire 100 ETF (BIBL) no último ano foi 44.58. As ações oscilaram bastante dentro de 32.71 - 44.58, e a comparação com 44.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Inspire 100 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Inspire 100 ETF?
O menor preço de Inspire 100 ETF (BIBL) no ano foi 32.71. A comparação com o preço atual 44.07 e 32.71 - 44.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BIBL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BIBL?
No passado Inspire 100 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.13 e 8.95% após os eventos corporativos.
