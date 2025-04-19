- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BIBL: Inspire 100 ETF
Курс BIBL за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.10, а максимальная — 44.21.
Следите за динамикой Inspire 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BIBL
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BIBL сегодня?
Inspire 100 ETF (BIBL) сегодня оценивается на уровне 44.10. Инструмент торгуется в пределах -0.07%, вчерашнее закрытие составило 44.13, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIBL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Inspire 100 ETF?
Inspire 100 ETF в настоящее время оценивается в 44.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.02% и USD. Отслеживайте движения BIBL на графике в реальном времени.
Как купить акции BIBL?
Вы можете купить акции Inspire 100 ETF (BIBL) по текущей цене 44.10. Ордера обычно размещаются около 44.10 или 44.40, тогда как 8 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIBL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BIBL?
Инвестирование в Inspire 100 ETF предполагает учет годового диапазона 32.71 - 44.58 и текущей цены 44.10. Многие сравнивают 3.81% и 15.45% перед размещением ордеров на 44.10 или 44.40. Изучайте ежедневные изменения цены BIBL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Inspire 100 ETF?
Самая высокая цена Inspire 100 ETF (BIBL) за последний год составила 44.58. Акции заметно колебались в пределах 32.71 - 44.58, сравнение с 44.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Inspire 100 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Inspire 100 ETF?
Самая низкая цена Inspire 100 ETF (BIBL) за год составила 32.71. Сравнение с текущими 44.10 и 32.71 - 44.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIBL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BIBL?
В прошлом Inspire 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.13 и 9.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.13
- Open
- 44.21
- Bid
- 44.10
- Ask
- 44.40
- Low
- 44.10
- High
- 44.21
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 3.81%
- 6-месячное изменение
- 15.45%
- Годовое изменение
- 9.02%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8