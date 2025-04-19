КотировкиРазделы
BIBL: Inspire 100 ETF

44.10 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BIBL за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.10, а максимальная — 44.21.

Следите за динамикой Inspire 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BIBL сегодня?

Inspire 100 ETF (BIBL) сегодня оценивается на уровне 44.10. Инструмент торгуется в пределах -0.07%, вчерашнее закрытие составило 44.13, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIBL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Inspire 100 ETF?

Inspire 100 ETF в настоящее время оценивается в 44.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.02% и USD. Отслеживайте движения BIBL на графике в реальном времени.

Как купить акции BIBL?

Вы можете купить акции Inspire 100 ETF (BIBL) по текущей цене 44.10. Ордера обычно размещаются около 44.10 или 44.40, тогда как 8 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIBL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BIBL?

Инвестирование в Inspire 100 ETF предполагает учет годового диапазона 32.71 - 44.58 и текущей цены 44.10. Многие сравнивают 3.81% и 15.45% перед размещением ордеров на 44.10 или 44.40. Изучайте ежедневные изменения цены BIBL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Inspire 100 ETF?

Самая высокая цена Inspire 100 ETF (BIBL) за последний год составила 44.58. Акции заметно колебались в пределах 32.71 - 44.58, сравнение с 44.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Inspire 100 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Inspire 100 ETF?

Самая низкая цена Inspire 100 ETF (BIBL) за год составила 32.71. Сравнение с текущими 44.10 и 32.71 - 44.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIBL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BIBL?

В прошлом Inspire 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.13 и 9.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.10 44.21
Годовой диапазон
32.71 44.58
Предыдущее закрытие
44.13
Open
44.21
Bid
44.10
Ask
44.40
Low
44.10
High
44.21
Объем
8
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
3.81%
6-месячное изменение
15.45%
Годовое изменение
9.02%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8