Курс BIBL за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.10, а максимальная — 44.21.

Следите за динамикой Inspire 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.