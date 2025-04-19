- Aperçu
BIBL: Inspire 100 ETF
Le taux de change de BIBL a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.04 et à un maximum de 44.13.
Suivez la dynamique Inspire 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BIBL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BIBL aujourd'hui ?
L'action Inspire 100 ETF est cotée à 44.13 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.18%, a clôturé hier à 44.05 et son volume d'échange a atteint 22. Le graphique en temps réel du cours de BIBL présente ces mises à jour.
L'action Inspire 100 ETF verse-t-elle des dividendes ?
Inspire 100 ETF est actuellement valorisé à 44.13. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BIBL.
Comment acheter des actions BIBL ?
Vous pouvez acheter des actions Inspire 100 ETF au cours actuel de 44.13. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.13 ou de 44.43, le 22 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BIBL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BIBL ?
Investir dans Inspire 100 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.71 - 44.58 et le prix actuel 44.13. Beaucoup comparent 3.88% et 15.52% avant de passer des ordres à 44.13 ou 44.43. Consultez le graphique du cours de BIBL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Inspire 100 ETF ?
Le cours le plus élevé de Inspire 100 ETF l'année dernière était 44.58. Au cours de 32.71 - 44.58, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Inspire 100 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Inspire 100 ETF ?
Le cours le plus bas de Inspire 100 ETF (BIBL) sur l'année a été 32.71. Sa comparaison avec 44.13 et 32.71 - 44.58 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BIBL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BIBL a-t-elle été divisée ?
Inspire 100 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.05 et 9.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 44.05
- Ouverture
- 44.10
- Bid
- 44.13
- Ask
- 44.43
- Plus Bas
- 44.04
- Plus Haut
- 44.13
- Volume
- 22
- Changement quotidien
- 0.18%
- Changement Mensuel
- 3.88%
- Changement à 6 Mois
- 15.52%
- Changement Annuel
- 9.10%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8