BIBL: Inspire 100 ETF

44.07 USD 0.06 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BIBLの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり44.05の安値と44.21の高値で取引されました。

Inspire 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BIBL株の現在の価格は？

Inspire 100 ETFの株価は本日44.07です。-0.14%内で取引され、前日の終値は44.13、取引量は15に達しました。BIBLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Inspire 100 ETFの株は配当を出しますか？

Inspire 100 ETFの現在の価格は44.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.95%やUSDにも注目します。BIBLの動きはライブチャートで確認できます。

BIBL株を買う方法は？

Inspire 100 ETFの株は現在44.07で購入可能です。注文は通常44.07または44.37付近で行われ、15や-0.32%が市場の動きを示します。BIBLの最新情報はライブチャートで確認できます。

BIBL株に投資する方法は？

Inspire 100 ETFへの投資では、年間の値幅32.71 - 44.58と現在の44.07を考慮します。注文は多くの場合44.07や44.37で行われる前に、3.74%や15.37%と比較されます。BIBLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Inspire 100 ETFの株の最高値は？

Inspire 100 ETFの過去1年の最高値は44.58でした。32.71 - 44.58内で株価は大きく変動し、44.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Inspire 100 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Inspire 100 ETFの株の最低値は？

Inspire 100 ETF(BIBL)の年間最安値は32.71でした。現在の44.07や32.71 - 44.58と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BIBLの動きはライブチャートで確認できます。

BIBLの株式分割はいつ行われましたか？

Inspire 100 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.13、8.95%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
44.05 44.21
1年のレンジ
32.71 44.58
以前の終値
44.13
始値
44.21
買値
44.07
買値
44.37
安値
44.05
高値
44.21
出来高
15
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
3.74%
6ヶ月の変化
15.37%
1年の変化
8.95%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8