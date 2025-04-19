- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BIBL: Inspire 100 ETF
BIBLの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり44.05の安値と44.21の高値で取引されました。
Inspire 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIBL News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
よくあるご質問
BIBL株の現在の価格は？
Inspire 100 ETFの株価は本日44.07です。-0.14%内で取引され、前日の終値は44.13、取引量は15に達しました。BIBLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Inspire 100 ETFの株は配当を出しますか？
Inspire 100 ETFの現在の価格は44.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.95%やUSDにも注目します。BIBLの動きはライブチャートで確認できます。
BIBL株を買う方法は？
Inspire 100 ETFの株は現在44.07で購入可能です。注文は通常44.07または44.37付近で行われ、15や-0.32%が市場の動きを示します。BIBLの最新情報はライブチャートで確認できます。
BIBL株に投資する方法は？
Inspire 100 ETFへの投資では、年間の値幅32.71 - 44.58と現在の44.07を考慮します。注文は多くの場合44.07や44.37で行われる前に、3.74%や15.37%と比較されます。BIBLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Inspire 100 ETFの株の最高値は？
Inspire 100 ETFの過去1年の最高値は44.58でした。32.71 - 44.58内で株価は大きく変動し、44.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Inspire 100 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Inspire 100 ETFの株の最低値は？
Inspire 100 ETF(BIBL)の年間最安値は32.71でした。現在の44.07や32.71 - 44.58と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BIBLの動きはライブチャートで確認できます。
BIBLの株式分割はいつ行われましたか？
Inspire 100 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.13、8.95%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 44.13
- 始値
- 44.21
- 買値
- 44.07
- 買値
- 44.37
- 安値
- 44.05
- 高値
- 44.21
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- -0.14%
- 1ヶ月の変化
- 3.74%
- 6ヶ月の変化
- 15.37%
- 1年の変化
- 8.95%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8