BIBL: Inspire 100 ETF
Der Wechselkurs von BIBL hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.01 bis zu einem Hoch von 44.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inspire 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BIBL heute?
Die Aktie von Inspire 100 ETF (BIBL) notiert heute bei 44.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.45% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.13 und das Handelsvolumen erreichte 38. Das Live-Chart von BIBL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BIBL Dividenden?
Inspire 100 ETF wird derzeit mit 44.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BIBL zu verfolgen.
Wie kaufe ich BIBL-Aktien?
Sie können Aktien von Inspire 100 ETF (BIBL) zum aktuellen Kurs von 44.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.33 oder 44.63 platziert, während 38 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BIBL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BIBL-Aktien?
Bei einer Investition in Inspire 100 ETF müssen die jährliche Spanne 32.71 - 44.58 und der aktuelle Kurs 44.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.35% und 16.05%, bevor sie Orders zu 44.33 oder 44.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BIBL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Inspire 100 ETF?
Der höchste Kurs von Inspire 100 ETF (BIBL) im vergangenen Jahr lag bei 44.58. Innerhalb von 32.71 - 44.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Inspire 100 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Inspire 100 ETF?
Der niedrigste Kurs von Inspire 100 ETF (BIBL) im Laufe des Jahres betrug 32.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.33 und der Spanne 32.71 - 44.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BIBL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BIBL statt?
Inspire 100 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.13 und 9.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.13
- Eröffnung
- 44.21
- Bid
- 44.33
- Ask
- 44.63
- Tief
- 44.01
- Hoch
- 44.33
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- 4.35%
- 6-Monatsänderung
- 16.05%
- Jahresänderung
- 9.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8