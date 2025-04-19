- Panoramica
BIBL: Inspire 100 ETF
Il tasso di cambio BIBL ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.10 e ad un massimo di 44.21.
Segui le dinamiche di Inspire 100 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BIBL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BIBL oggi?
Oggi le azioni Inspire 100 ETF sono prezzate a 44.10. Viene scambiato all'interno di -0.07%, la chiusura di ieri è stata 44.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BIBL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Inspire 100 ETF pagano dividendi?
Inspire 100 ETF è attualmente valutato a 44.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BIBL.
Come acquistare azioni BIBL?
Puoi acquistare azioni Inspire 100 ETF al prezzo attuale di 44.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.10 o 44.40, mentre 8 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BIBL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BIBL?
Investire in Inspire 100 ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.71 - 44.58 e il prezzo attuale 44.10. Molti confrontano 3.81% e 15.45% prima di effettuare ordini su 44.10 o 44.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BIBL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Inspire 100 ETF?
Il prezzo massimo di Inspire 100 ETF nell'ultimo anno è stato 44.58. All'interno di 32.71 - 44.58, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Inspire 100 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Inspire 100 ETF?
Il prezzo più basso di Inspire 100 ETF (BIBL) nel corso dell'anno è stato 32.71. Confrontandolo con gli attuali 44.10 e 32.71 - 44.58 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BIBL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BIBL?
Inspire 100 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.13 e 9.02%.
- Chiusura Precedente
- 44.13
- Apertura
- 44.21
- Bid
- 44.10
- Ask
- 44.40
- Minimo
- 44.10
- Massimo
- 44.21
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.07%
- Variazione Mensile
- 3.81%
- Variazione Semestrale
- 15.45%
- Variazione Annuale
- 9.02%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8