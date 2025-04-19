报价部分
货币 / BIBL
回到股票

BIBL: Inspire 100 ETF

44.10 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BIBL汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点44.10和高点44.21进行交易。

关注Inspire 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BIBL新闻

常见问题解答

BIBL股票今天的价格是多少？

Inspire 100 ETF股票今天的定价为44.10。它在-0.07%范围内交易，昨天的收盘价为44.13，交易量达到8。BIBL的实时价格图表显示了这些更新。

Inspire 100 ETF股票是否支付股息？

Inspire 100 ETF目前的价值为44.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.02%和USD。实时查看图表以跟踪BIBL走势。

如何购买BIBL股票？

您可以以44.10的当前价格购买Inspire 100 ETF股票。订单通常设置在44.10或44.40附近，而8和-0.25%显示市场活动。立即关注BIBL的实时图表更新。

如何投资BIBL股票？

投资Inspire 100 ETF需要考虑年度范围32.71 - 44.58和当前价格44.10。许多人在以44.10或44.40下订单之前，会比较3.81%和。实时查看BIBL价格图表，了解每日变化。

Inspire 100 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Inspire 100 ETF的最高价格是44.58。在32.71 - 44.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Inspire 100 ETF的绩效。

Inspire 100 ETF股票的最低价格是多少？

Inspire 100 ETF（BIBL）的最低价格为32.71。将其与当前的44.10和32.71 - 44.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BIBL股票是什么时候拆分的？

Inspire 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.13和9.02%中可见。

日范围
44.10 44.21
年范围
32.71 44.58
前一天收盘价
44.13
开盘价
44.21
卖价
44.10
买价
44.40
最低价
44.10
最高价
44.21
交易量
8
日变化
-0.07%
月变化
3.81%
6个月变化
15.45%
年变化
9.02%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8