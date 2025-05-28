Moedas / BERZ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BERZ: MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN
3.60 USD 0.41 (10.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BERZ para hoje mudou para -10.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.60 e o mais alto foi 3.77.
Veja a dinâmica do par de moedas MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BERZ Notícias
- Bank of Montreal (BMO:CA) Presents at 2025 Scotiabank Financials
- Bank Of Montreal (BMO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Bank of Montreal 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BMO)
- AI Fatigue Hits Tech Biggies: Inverse ETFs in Focus
- Bank of Montreal (BMO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Bank of Montreal 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BMO)
Faixa diária
3.60 3.77
Faixa anual
3.60 25.98
- Fechamento anterior
- 4.01
- Open
- 3.73
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Low
- 3.60
- High
- 3.77
- Volume
- 155
- Mudança diária
- -10.22%
- Mudança mensal
- -31.17%
- Mudança de 6 meses
- -77.86%
- Mudança anual
- -79.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh