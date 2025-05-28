Währungen / BERZ
BERZ: MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN
3.71 USD 0.30 (7.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BERZ hat sich für heute um -7.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.60 bis zu einem Hoch von 3.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BERZ News
- Bank of Montreal (BMO:CA) Presents at 2025 Scotiabank Financials
- Bank Of Montreal (BMO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Bank of Montreal 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BMO)
- AI Fatigue Hits Tech Biggies: Inverse ETFs in Focus
- Bank of Montreal (BMO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Bank of Montreal 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BMO)
Tagesspanne
3.60 3.77
Jahresspanne
3.60 25.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.01
- Eröffnung
- 3.73
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Tief
- 3.60
- Hoch
- 3.77
- Volumen
- 265
- Tagesänderung
- -7.48%
- Monatsänderung
- -29.06%
- 6-Monatsänderung
- -77.18%
- Jahresänderung
- -78.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K