通貨 / BERZ
BERZ: MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN

3.71 USD 0.30 (7.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BERZの今日の為替レートは、-7.48%変化しました。日中、通貨は1あたり3.60の安値と3.77の高値で取引されました。

MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.60 3.77
1年のレンジ
3.60 25.98
以前の終値
4.01
始値
3.73
買値
3.71
買値
4.01
安値
3.60
高値
3.77
出来高
265
1日の変化
-7.48%
1ヶ月の変化
-29.06%
6ヶ月の変化
-77.18%
1年の変化
-78.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K