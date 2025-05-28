通貨 / BERZ
BERZ: MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN
3.71 USD 0.30 (7.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BERZの今日の為替レートは、-7.48%変化しました。日中、通貨は1あたり3.60の安値と3.77の高値で取引されました。
MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BERZ News
1日のレンジ
3.60 3.77
1年のレンジ
3.60 25.98
- 以前の終値
- 4.01
- 始値
- 3.73
- 買値
- 3.71
- 買値
- 4.01
- 安値
- 3.60
- 高値
- 3.77
- 出来高
- 265
- 1日の変化
- -7.48%
- 1ヶ月の変化
- -29.06%
- 6ヶ月の変化
- -77.18%
- 1年の変化
- -78.38%
