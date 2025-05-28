Валюты / BERZ
BERZ: MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN
3.95 USD 0.03 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BERZ за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.93, а максимальная — 3.99.
Следите за динамикой MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BERZ
Дневной диапазон
3.93 3.99
Годовой диапазон
3.93 25.98
- Предыдущее закрытие
- 3.98
- Open
- 3.95
- Bid
- 3.95
- Ask
- 4.25
- Low
- 3.93
- High
- 3.99
- Объем
- 88
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- -24.47%
- 6-месячное изменение
- -75.71%
- Годовое изменение
- -76.98%
