BERZ: MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN

3.67 USD 0.04 (1.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BERZ ha avuto una variazione del -1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.66 e ad un massimo di 3.73.

Segui le dinamiche di MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
3.66 3.73
Intervallo Annuale
3.60 25.98
Chiusura Precedente
3.71
Apertura
3.70
Bid
3.67
Ask
3.97
Minimo
3.66
Massimo
3.73
Volume
114
Variazione giornaliera
-1.08%
Variazione Mensile
-29.83%
Variazione Semestrale
-77.43%
Variazione Annuale
-78.61%
