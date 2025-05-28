Valute / BERZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BERZ: MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN
3.67 USD 0.04 (1.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BERZ ha avuto una variazione del -1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.66 e ad un massimo di 3.73.
Segui le dinamiche di MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BERZ News
- Bank of Montreal (BMO:CA) Presents at 2025 Scotiabank Financials
- Bank Of Montreal (BMO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Bank of Montreal 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BMO)
- AI Fatigue Hits Tech Biggies: Inverse ETFs in Focus
- Bank of Montreal (BMO) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Bank of Montreal 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BMO)
Intervallo Giornaliero
3.66 3.73
Intervallo Annuale
3.60 25.98
- Chiusura Precedente
- 3.71
- Apertura
- 3.70
- Bid
- 3.67
- Ask
- 3.97
- Minimo
- 3.66
- Massimo
- 3.73
- Volume
- 114
- Variazione giornaliera
- -1.08%
- Variazione Mensile
- -29.83%
- Variazione Semestrale
- -77.43%
- Variazione Annuale
- -78.61%
20 settembre, sabato