BERZ: MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN
4.01 USD 0.06 (1.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BERZ de hoy ha cambiado un 1.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.96, mientras que el máximo ha alcanzado 4.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
3.96 4.17
Rango anual
3.93 25.98
- Cierres anteriores
- 3.95
- Open
- 3.97
- Bid
- 4.01
- Ask
- 4.31
- Low
- 3.96
- High
- 4.17
- Volumen
- 749
- Cambio diario
- 1.52%
- Cambio mensual
- -23.33%
- Cambio a 6 meses
- -75.34%
- Cambio anual
- -76.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B