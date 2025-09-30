- Visão do mercado
BCTXZ: Briacell Therapeutics Corp.
A taxa do BCTXZ para hoje mudou para 17.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2822 e o mais alto foi 0.3650.
Veja a dinâmica do par de moedas Briacell Therapeutics Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BCTXZ hoje?
Hoje Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) está avaliado em 0.3300. O instrumento é negociado dentro de 17.86%, o fechamento de ontem foi 0.2800, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BCTXZ em tempo real.
As ações de Briacell Therapeutics Corp. pagam dividendos?
Atualmente Briacell Therapeutics Corp. está avaliado em 0.3300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -66.67% e USD. Monitore os movimentos de BCTXZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BCTXZ?
Você pode comprar ações de Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) pelo preço atual 0.3300. Ordens geralmente são executadas perto de 0.3300 ou 0.3330, enquanto 26 e 4.76% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BCTXZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BCTXZ?
Investir em Briacell Therapeutics Corp. envolve considerar a faixa anual 0.1200 - 1.5200 e o preço atual 0.3300. Muitos comparam 73.68% e -66.67% antes de enviar ordens em 0.3300 ou 0.3330. Estude as mudanças diárias de preço de BCTXZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Briacell Therapeutics Corp.?
O maior preço de Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) no último ano foi 1.5200. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1200 - 1.5200, e a comparação com 0.2800 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Briacell Therapeutics Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Briacell Therapeutics Corp.?
O menor preço de Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) no ano foi 0.1200. A comparação com o preço atual 0.3300 e 0.1200 - 1.5200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BCTXZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BCTXZ?
No passado Briacell Therapeutics Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2800 e -66.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2800
- Open
- 0.3150
- Bid
- 0.3300
- Ask
- 0.3330
- Low
- 0.2822
- High
- 0.3650
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 17.86%
- Mudança mensal
- 73.68%
- Mudança de 6 meses
- -66.67%
- Mudança anual
- -66.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4