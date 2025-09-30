- Übersicht
BCTXZ: Briacell Therapeutics Corp.
Der Wechselkurs von BCTXZ hat sich für heute um 17.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2822 bis zu einem Hoch von 0.3650 gehandelt.
Verfolgen Sie die Briacell Therapeutics Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BCTXZ heute?
Die Aktie von Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) notiert heute bei 0.3300. Sie wird innerhalb einer Spanne von 17.86% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2800 und das Handelsvolumen erreichte 26. Das Live-Chart von BCTXZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BCTXZ Dividenden?
Briacell Therapeutics Corp. wird derzeit mit 0.3300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -66.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BCTXZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BCTXZ-Aktien?
Sie können Aktien von Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) zum aktuellen Kurs von 0.3300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.3300 oder 0.3330 platziert, während 26 und 4.76% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BCTXZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BCTXZ-Aktien?
Bei einer Investition in Briacell Therapeutics Corp. müssen die jährliche Spanne 0.1200 - 1.5200 und der aktuelle Kurs 0.3300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 73.68% und -66.67%, bevor sie Orders zu 0.3300 oder 0.3330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BCTXZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Briacell Therapeutics Corp.?
Der höchste Kurs von Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) im vergangenen Jahr lag bei 1.5200. Innerhalb von 0.1200 - 1.5200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2800 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Briacell Therapeutics Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Briacell Therapeutics Corp.?
Der niedrigste Kurs von Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) im Laufe des Jahres betrug 0.1200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.3300 und der Spanne 0.1200 - 1.5200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BCTXZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BCTXZ statt?
Briacell Therapeutics Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2800 und -66.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2800
- Eröffnung
- 0.3150
- Bid
- 0.3300
- Ask
- 0.3330
- Tief
- 0.2822
- Hoch
- 0.3650
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 17.86%
- Monatsänderung
- 73.68%
- 6-Monatsänderung
- -66.67%
- Jahresänderung
- -66.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4