BCTXZ: Briacell Therapeutics Corp.
Il tasso di cambio BCTXZ ha avuto una variazione del 17.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2822 e ad un massimo di 0.3650.
Segui le dinamiche di Briacell Therapeutics Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BCTXZ oggi?
Oggi le azioni Briacell Therapeutics Corp. sono prezzate a 0.3300. Viene scambiato all'interno di 17.86%, la chiusura di ieri è stata 0.2800 e il volume degli scambi ha raggiunto 26. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BCTXZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Briacell Therapeutics Corp. pagano dividendi?
Briacell Therapeutics Corp. è attualmente valutato a 0.3300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -66.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BCTXZ.
Come acquistare azioni BCTXZ?
Puoi acquistare azioni Briacell Therapeutics Corp. al prezzo attuale di 0.3300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.3300 o 0.3330, mentre 26 e 4.76% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BCTXZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BCTXZ?
Investire in Briacell Therapeutics Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.1200 - 1.5200 e il prezzo attuale 0.3300. Molti confrontano 73.68% e -66.67% prima di effettuare ordini su 0.3300 o 0.3330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BCTXZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Briacell Therapeutics Corp.?
Il prezzo massimo di Briacell Therapeutics Corp. nell'ultimo anno è stato 1.5200. All'interno di 0.1200 - 1.5200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2800 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Briacell Therapeutics Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Briacell Therapeutics Corp.?
Il prezzo più basso di Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) nel corso dell'anno è stato 0.1200. Confrontandolo con gli attuali 0.3300 e 0.1200 - 1.5200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BCTXZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BCTXZ?
Briacell Therapeutics Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2800 e -66.67%.
- Chiusura Precedente
- 0.2800
- Apertura
- 0.3150
- Bid
- 0.3300
- Ask
- 0.3330
- Minimo
- 0.2822
- Massimo
- 0.3650
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- 17.86%
- Variazione Mensile
- 73.68%
- Variazione Semestrale
- -66.67%
- Variazione Annuale
- -66.67%
