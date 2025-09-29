КотировкиРазделы
BCTXZ: Briacell Therapeutics Corp.

0.3100 USD 0.0300 (10.71%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BCTXZ за сегодня изменился на 10.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2822, а максимальная — 0.3650.

Следите за динамикой Briacell Therapeutics Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCTXZ сегодня?

Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) сегодня оценивается на уровне 0.3100. Инструмент торгуется в пределах 10.71%, вчерашнее закрытие составило 0.2800, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCTXZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Briacell Therapeutics Corp.?

Briacell Therapeutics Corp. в настоящее время оценивается в 0.3100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -68.69% и USD. Отслеживайте движения BCTXZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BCTXZ?

Вы можете купить акции Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) по текущей цене 0.3100. Ордера обычно размещаются около 0.3100 или 0.3130, тогда как 21 и -1.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCTXZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCTXZ?

Инвестирование в Briacell Therapeutics Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1200 - 1.5200 и текущей цены 0.3100. Многие сравнивают 63.16% и -68.69% перед размещением ордеров на 0.3100 или 0.3130. Изучайте ежедневные изменения цены BCTXZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Briacell Therapeutics Corp.?

Самая высокая цена Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) за последний год составила 1.5200. Акции заметно колебались в пределах 0.1200 - 1.5200, сравнение с 0.2800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Briacell Therapeutics Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Briacell Therapeutics Corp.?

Самая низкая цена Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) за год составила 0.1200. Сравнение с текущими 0.3100 и 0.1200 - 1.5200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCTXZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCTXZ?

В прошлом Briacell Therapeutics Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2800 и -68.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.2822 0.3650
Годовой диапазон
0.1200 1.5200
Предыдущее закрытие
0.2800
Open
0.3150
Bid
0.3100
Ask
0.3130
Low
0.2822
High
0.3650
Объем
21
Дневное изменение
10.71%
Месячное изменение
63.16%
6-месячное изменение
-68.69%
Годовое изменение
-68.69%
