BCTXZ: Briacell Therapeutics Corp.
Курс BCTXZ за сегодня изменился на 10.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2822, а максимальная — 0.3650.
Следите за динамикой Briacell Therapeutics Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCTXZ сегодня?
Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) сегодня оценивается на уровне 0.3100. Инструмент торгуется в пределах 10.71%, вчерашнее закрытие составило 0.2800, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCTXZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Briacell Therapeutics Corp.?
Briacell Therapeutics Corp. в настоящее время оценивается в 0.3100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -68.69% и USD. Отслеживайте движения BCTXZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BCTXZ?
Вы можете купить акции Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) по текущей цене 0.3100. Ордера обычно размещаются около 0.3100 или 0.3130, тогда как 21 и -1.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCTXZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCTXZ?
Инвестирование в Briacell Therapeutics Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1200 - 1.5200 и текущей цены 0.3100. Многие сравнивают 63.16% и -68.69% перед размещением ордеров на 0.3100 или 0.3130. Изучайте ежедневные изменения цены BCTXZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Briacell Therapeutics Corp.?
Самая высокая цена Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) за последний год составила 1.5200. Акции заметно колебались в пределах 0.1200 - 1.5200, сравнение с 0.2800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Briacell Therapeutics Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Briacell Therapeutics Corp.?
Самая низкая цена Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) за год составила 0.1200. Сравнение с текущими 0.3100 и 0.1200 - 1.5200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCTXZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCTXZ?
В прошлом Briacell Therapeutics Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2800 и -68.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.2800
- Open
- 0.3150
- Bid
- 0.3100
- Ask
- 0.3130
- Low
- 0.2822
- High
- 0.3650
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 10.71%
- Месячное изменение
- 63.16%
- 6-месячное изменение
- -68.69%
- Годовое изменение
- -68.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%