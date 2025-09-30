- Aperçu
BCTXZ: Briacell Therapeutics Corp.
Le taux de change de BCTXZ a changé de 17.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2822 et à un maximum de 0.3650.
Suivez la dynamique Briacell Therapeutics Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BCTXZ aujourd'hui ?
L'action Briacell Therapeutics Corp. est cotée à 0.3300 aujourd'hui. Elle se négocie dans 17.86%, a clôturé hier à 0.2800 et son volume d'échange a atteint 26. Le graphique en temps réel du cours de BCTXZ présente ces mises à jour.
L'action Briacell Therapeutics Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Briacell Therapeutics Corp. est actuellement valorisé à 0.3300. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -66.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BCTXZ.
Comment acheter des actions BCTXZ ?
Vous pouvez acheter des actions Briacell Therapeutics Corp. au cours actuel de 0.3300. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.3300 ou de 0.3330, le 26 et le 4.76% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BCTXZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BCTXZ ?
Investir dans Briacell Therapeutics Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1200 - 1.5200 et le prix actuel 0.3300. Beaucoup comparent 73.68% et -66.67% avant de passer des ordres à 0.3300 ou 0.3330. Consultez le graphique du cours de BCTXZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Briacell Therapeutics Corp. ?
Le cours le plus élevé de Briacell Therapeutics Corp. l'année dernière était 1.5200. Au cours de 0.1200 - 1.5200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2800 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Briacell Therapeutics Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Briacell Therapeutics Corp. ?
Le cours le plus bas de Briacell Therapeutics Corp. (BCTXZ) sur l'année a été 0.1200. Sa comparaison avec 0.3300 et 0.1200 - 1.5200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BCTXZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BCTXZ a-t-elle été divisée ?
Briacell Therapeutics Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2800 et -66.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2800
- Ouverture
- 0.3150
- Bid
- 0.3300
- Ask
- 0.3330
- Plus Bas
- 0.2822
- Plus Haut
- 0.3650
- Volume
- 26
- Changement quotidien
- 17.86%
- Changement Mensuel
- 73.68%
- Changement à 6 Mois
- -66.67%
- Changement Annuel
- -66.67%
