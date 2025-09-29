BCTXZ: Briacell Therapeutics Corp.
今日BCTXZ汇率已更改17.86%。当日，交易品种以低点0.2822和高点0.3650进行交易。
关注Briacell Therapeutics Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BCTXZ股票今天的价格是多少？
Briacell Therapeutics Corp.股票今天的定价为0.3300。它在17.86%范围内交易，昨天的收盘价为0.2800，交易量达到26。BCTXZ的实时价格图表显示了这些更新。
Briacell Therapeutics Corp.股票是否支付股息？
Briacell Therapeutics Corp.目前的价值为0.3300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.67%和USD。实时查看图表以跟踪BCTXZ走势。
如何购买BCTXZ股票？
您可以以0.3300的当前价格购买Briacell Therapeutics Corp.股票。订单通常设置在0.3300或0.3330附近，而26和4.76%显示市场活动。立即关注BCTXZ的实时图表更新。
如何投资BCTXZ股票？
投资Briacell Therapeutics Corp.需要考虑年度范围0.1200 - 1.5200和当前价格0.3300。许多人在以0.3300或0.3330下订单之前，会比较73.68%和。实时查看BCTXZ价格图表，了解每日变化。
Briacell Therapeutics Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Briacell Therapeutics Corp.的最高价格是1.5200。在0.1200 - 1.5200内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Briacell Therapeutics Corp.的绩效。
Briacell Therapeutics Corp.股票的最低价格是多少？
Briacell Therapeutics Corp.（BCTXZ）的最低价格为0.1200。将其与当前的0.3300和0.1200 - 1.5200进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCTXZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCTXZ股票是什么时候拆分的？
Briacell Therapeutics Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2800和-66.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.2800
- 开盘价
- 0.3150
- 卖价
- 0.3300
- 买价
- 0.3330
- 最低价
- 0.2822
- 最高价
- 0.3650
- 交易量
- 26
- 日变化
- 17.86%
- 月变化
- 73.68%
- 6个月变化
- -66.67%
- 年变化
- -66.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值