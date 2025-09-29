报价部分
货币 / BCTXZ
BCTXZ: Briacell Therapeutics Corp.

0.3300 USD 0.0500 (17.86%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BCTXZ汇率已更改17.86%。当日，交易品种以低点0.2822和高点0.3650进行交易。

关注Briacell Therapeutics Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BCTXZ股票今天的价格是多少？

Briacell Therapeutics Corp.股票今天的定价为0.3300。它在17.86%范围内交易，昨天的收盘价为0.2800，交易量达到26。BCTXZ的实时价格图表显示了这些更新。

Briacell Therapeutics Corp.股票是否支付股息？

Briacell Therapeutics Corp.目前的价值为0.3300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-66.67%和USD。实时查看图表以跟踪BCTXZ走势。

如何购买BCTXZ股票？

您可以以0.3300的当前价格购买Briacell Therapeutics Corp.股票。订单通常设置在0.3300或0.3330附近，而26和4.76%显示市场活动。立即关注BCTXZ的实时图表更新。

如何投资BCTXZ股票？

投资Briacell Therapeutics Corp.需要考虑年度范围0.1200 - 1.5200和当前价格0.3300。许多人在以0.3300或0.3330下订单之前，会比较73.68%和。实时查看BCTXZ价格图表，了解每日变化。

Briacell Therapeutics Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Briacell Therapeutics Corp.的最高价格是1.5200。在0.1200 - 1.5200内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Briacell Therapeutics Corp.的绩效。

Briacell Therapeutics Corp.股票的最低价格是多少？

Briacell Therapeutics Corp.（BCTXZ）的最低价格为0.1200。将其与当前的0.3300和0.1200 - 1.5200进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCTXZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCTXZ股票是什么时候拆分的？

Briacell Therapeutics Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2800和-66.67%中可见。

日范围
0.2822 0.3650
年范围
0.1200 1.5200
前一天收盘价
0.2800
开盘价
0.3150
卖价
0.3300
买价
0.3330
最低价
0.2822
最高价
0.3650
交易量
26
日变化
17.86%
月变化
73.68%
6个月变化
-66.67%
年变化
-66.67%
