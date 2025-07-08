Moedas / BBN
BBN: BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest
16.39 USD 0.06 (0.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBN para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.32 e o mais alto foi 16.49.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
16.32 16.49
Faixa anual
15.37 17.95
- Fechamento anterior
- 16.45
- Open
- 16.49
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Low
- 16.32
- High
- 16.49
- Volume
- 205
- Mudança diária
- -0.36%
- Mudança mensal
- 0.06%
- Mudança de 6 meses
- -1.92%
- Mudança anual
- -8.59%
