BBN: BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest

16.39 USD 0.06 (0.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BBN para hoje mudou para -0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.32 e o mais alto foi 16.49.

Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Faixa diária
16.32 16.49
Faixa anual
15.37 17.95
Fechamento anterior
16.45
Open
16.49
Bid
16.39
Ask
16.69
Low
16.32
High
16.49
Volume
205
Mudança diária
-0.36%
Mudança mensal
0.06%
Mudança de 6 meses
-1.92%
Mudança anual
-8.59%
