货币 / BBN
BBN: BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest
16.39 USD 0.06 (0.36%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBN汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点16.32和高点16.49进行交易。
关注BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
16.32 16.49
年范围
15.37 17.95
- 前一天收盘价
- 16.45
- 开盘价
- 16.49
- 卖价
- 16.39
- 买价
- 16.69
- 最低价
- 16.32
- 最高价
- 16.49
- 交易量
- 205
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- -1.92%
- 年变化
- -8.59%
21 九月, 星期日