BBN: BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest

16.39 USD 0.06 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBN за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.32, а максимальная — 16.49.

Следите за динамикой BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.32 16.49
Годовой диапазон
15.37 17.95
Предыдущее закрытие
16.45
Open
16.49
Bid
16.39
Ask
16.69
Low
16.32
High
16.49
Объем
205
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
-1.92%
Годовое изменение
-8.59%
21 сентября, воскресенье