BBN: BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest
16.39 USD 0.06 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBN за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.32, а максимальная — 16.49.
Следите за динамикой BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
16.32 16.49
Годовой диапазон
15.37 17.95
- Предыдущее закрытие
- 16.45
- Open
- 16.49
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Low
- 16.32
- High
- 16.49
- Объем
- 205
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- -1.92%
- Годовое изменение
- -8.59%
21 сентября, воскресенье