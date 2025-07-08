Valute / BBN
BBN: BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest
16.39 USD 0.06 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBN ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.32 e ad un massimo di 16.49.
Segui le dinamiche di BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.32 16.49
Intervallo Annuale
15.37 17.95
- Chiusura Precedente
- 16.45
- Apertura
- 16.49
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Minimo
- 16.32
- Massimo
- 16.49
- Volume
- 205
- Variazione giornaliera
- -0.36%
- Variazione Mensile
- 0.06%
- Variazione Semestrale
- -1.92%
- Variazione Annuale
- -8.59%
21 settembre, domenica