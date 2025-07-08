Währungen / BBN
BBN: BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest
16.39 USD 0.06 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBN hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.32 bis zu einem Hoch von 16.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.32 16.49
Jahresspanne
15.37 17.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.45
- Eröffnung
- 16.49
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Tief
- 16.32
- Hoch
- 16.49
- Volumen
- 205
- Tagesänderung
- -0.36%
- Monatsänderung
- 0.06%
- 6-Monatsänderung
- -1.92%
- Jahresänderung
- -8.59%
21 September, Sonntag