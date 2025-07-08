KurseKategorien
BBN: BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest

16.39 USD 0.06 (0.36%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBN hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.32 bis zu einem Hoch von 16.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.32 16.49
Jahresspanne
15.37 17.95
Vorheriger Schlusskurs
16.45
Eröffnung
16.49
Bid
16.39
Ask
16.69
Tief
16.32
Hoch
16.49
Volumen
205
Tagesänderung
-0.36%
Monatsänderung
0.06%
6-Monatsänderung
-1.92%
Jahresänderung
-8.59%
