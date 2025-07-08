通貨 / BBN
BBN: BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest
16.39 USD 0.06 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBNの今日の為替レートは、-0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり16.32の安値と16.49の高値で取引されました。
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
16.32 16.49
1年のレンジ
15.37 17.95
- 以前の終値
- 16.45
- 始値
- 16.49
- 買値
- 16.39
- 買値
- 16.69
- 安値
- 16.32
- 高値
- 16.49
- 出来高
- 205
- 1日の変化
- -0.36%
- 1ヶ月の変化
- 0.06%
- 6ヶ月の変化
- -1.92%
- 1年の変化
- -8.59%
21 9月, 日曜日