クォートセクション
通貨 / BBN
株に戻る

BBN: BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interest

16.39 USD 0.06 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBNの今日の為替レートは、-0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり16.32の安値と16.49の高値で取引されました。

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBN News

1日のレンジ
16.32 16.49
1年のレンジ
15.37 17.95
以前の終値
16.45
始値
16.49
買値
16.39
買値
16.69
安値
16.32
高値
16.49
出来高
205
1日の変化
-0.36%
1ヶ月の変化
0.06%
6ヶ月の変化
-1.92%
1年の変化
-8.59%
21 9月, 日曜日