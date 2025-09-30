- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BAYAR: Bayview Acquisition Corp - Right
A taxa do BAYAR para hoje mudou para -17.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1559 e o mais alto foi 0.1800.
Veja a dinâmica do par de moedas Bayview Acquisition Corp - Right. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAYAR hoje?
Hoje Bayview Acquisition Corp - Right (BAYAR) está avaliado em 0.1559. O instrumento é negociado dentro de -17.95%, o fechamento de ontem foi 0.1900, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAYAR em tempo real.
As ações de Bayview Acquisition Corp - Right pagam dividendos?
Atualmente Bayview Acquisition Corp - Right está avaliado em 0.1559. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -22.05% e USD. Monitore os movimentos de BAYAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAYAR?
Você pode comprar ações de Bayview Acquisition Corp - Right (BAYAR) pelo preço atual 0.1559. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1559 ou 0.1589, enquanto 8 e -13.39% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAYAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAYAR?
Investir em Bayview Acquisition Corp - Right envolve considerar a faixa anual 0.1150 - 0.3865 e o preço atual 0.1559. Muitos comparam -37.64% e -17.56% antes de enviar ordens em 0.1559 ou 0.1589. Estude as mudanças diárias de preço de BAYAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bayview Acquisition Corp?
O maior preço de Bayview Acquisition Corp (BAYAR) no último ano foi 0.3865. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1150 - 0.3865, e a comparação com 0.1900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bayview Acquisition Corp - Right no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bayview Acquisition Corp?
O menor preço de Bayview Acquisition Corp (BAYAR) no ano foi 0.1150. A comparação com o preço atual 0.1559 e 0.1150 - 0.3865 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAYAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAYAR?
No passado Bayview Acquisition Corp - Right passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1900 e -22.05% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1900
- Open
- 0.1800
- Bid
- 0.1559
- Ask
- 0.1589
- Low
- 0.1559
- High
- 0.1800
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -17.95%
- Mudança mensal
- -37.64%
- Mudança de 6 meses
- -17.56%
- Mudança anual
- -22.05%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4