BAYAR: Bayview Acquisition Corp - Right
Le taux de change de BAYAR a changé de -17.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1559 et à un maximum de 0.1800.
Suivez la dynamique Bayview Acquisition Corp - Right. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BAYAR aujourd'hui ?
L'action Bayview Acquisition Corp - Right est cotée à 0.1559 aujourd'hui. Elle se négocie dans -17.95%, a clôturé hier à 0.1900 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de BAYAR présente ces mises à jour.
L'action Bayview Acquisition Corp - Right verse-t-elle des dividendes ?
Bayview Acquisition Corp - Right est actuellement valorisé à 0.1559. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -22.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BAYAR.
Comment acheter des actions BAYAR ?
Vous pouvez acheter des actions Bayview Acquisition Corp - Right au cours actuel de 0.1559. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1559 ou de 0.1589, le 8 et le -13.39% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BAYAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BAYAR ?
Investir dans Bayview Acquisition Corp - Right implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1150 - 0.3865 et le prix actuel 0.1559. Beaucoup comparent -37.64% et -17.56% avant de passer des ordres à 0.1559 ou 0.1589. Consultez le graphique du cours de BAYAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bayview Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Bayview Acquisition Corp l'année dernière était 0.3865. Au cours de 0.1150 - 0.3865, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bayview Acquisition Corp - Right sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bayview Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Bayview Acquisition Corp (BAYAR) sur l'année a été 0.1150. Sa comparaison avec 0.1559 et 0.1150 - 0.3865 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BAYAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BAYAR a-t-elle été divisée ?
Bayview Acquisition Corp - Right a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1900 et -22.05% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1900
- Ouverture
- 0.1800
- Bid
- 0.1559
- Ask
- 0.1589
- Plus Bas
- 0.1559
- Plus Haut
- 0.1800
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -17.95%
- Changement Mensuel
- -37.64%
- Changement à 6 Mois
- -17.56%
- Changement Annuel
- -22.05%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4