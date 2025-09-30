クォートセクション
BAYAR: Bayview Acquisition Corp - Right

0.1559 USD 0.0341 (17.95%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAYARの今日の為替レートは、-17.95%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1559の安値と0.1800の高値で取引されました。

Bayview Acquisition Corp - Rightダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BAYAR株の現在の価格は？

Bayview Acquisition Corp - Rightの株価は本日0.1559です。-17.95%内で取引され、前日の終値は0.1900、取引量は8に達しました。BAYARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bayview Acquisition Corp - Rightの株は配当を出しますか？

Bayview Acquisition Corp - Rightの現在の価格は0.1559です。配当方針は会社によりますが、投資家は-22.05%やUSDにも注目します。BAYARの動きはライブチャートで確認できます。

BAYAR株を買う方法は？

Bayview Acquisition Corp - Rightの株は現在0.1559で購入可能です。注文は通常0.1559または0.1589付近で行われ、8や-13.39%が市場の動きを示します。BAYARの最新情報はライブチャートで確認できます。

BAYAR株に投資する方法は？

Bayview Acquisition Corp - Rightへの投資では、年間の値幅0.1150 - 0.3865と現在の0.1559を考慮します。注文は多くの場合0.1559や0.1589で行われる前に、-37.64%や-17.56%と比較されます。BAYARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bayview Acquisition Corpの株の最高値は？

Bayview Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.3865でした。0.1150 - 0.3865内で株価は大きく変動し、0.1900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bayview Acquisition Corp - Rightのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bayview Acquisition Corpの株の最低値は？

Bayview Acquisition Corp(BAYAR)の年間最安値は0.1150でした。現在の0.1559や0.1150 - 0.3865と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAYARの動きはライブチャートで確認できます。

BAYARの株式分割はいつ行われましたか？

Bayview Acquisition Corp - Rightは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1900、-22.05%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1559 0.1800
1年のレンジ
0.1150 0.3865
以前の終値
0.1900
始値
0.1800
買値
0.1559
買値
0.1589
安値
0.1559
高値
0.1800
出来高
8
1日の変化
-17.95%
1ヶ月の変化
-37.64%
6ヶ月の変化
-17.56%
1年の変化
-22.05%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4