BAYAR: Bayview Acquisition Corp - Right
BAYARの今日の為替レートは、-17.95%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1559の安値と0.1800の高値で取引されました。
Bayview Acquisition Corp - Rightダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAYAR株の現在の価格は？
Bayview Acquisition Corp - Rightの株価は本日0.1559です。-17.95%内で取引され、前日の終値は0.1900、取引量は8に達しました。BAYARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bayview Acquisition Corp - Rightの株は配当を出しますか？
Bayview Acquisition Corp - Rightの現在の価格は0.1559です。配当方針は会社によりますが、投資家は-22.05%やUSDにも注目します。BAYARの動きはライブチャートで確認できます。
BAYAR株を買う方法は？
Bayview Acquisition Corp - Rightの株は現在0.1559で購入可能です。注文は通常0.1559または0.1589付近で行われ、8や-13.39%が市場の動きを示します。BAYARの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAYAR株に投資する方法は？
Bayview Acquisition Corp - Rightへの投資では、年間の値幅0.1150 - 0.3865と現在の0.1559を考慮します。注文は多くの場合0.1559や0.1589で行われる前に、-37.64%や-17.56%と比較されます。BAYARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Bayview Acquisition Corpの株の最高値は？
Bayview Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.3865でした。0.1150 - 0.3865内で株価は大きく変動し、0.1900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bayview Acquisition Corp - Rightのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Bayview Acquisition Corpの株の最低値は？
Bayview Acquisition Corp(BAYAR)の年間最安値は0.1150でした。現在の0.1559や0.1150 - 0.3865と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAYARの動きはライブチャートで確認できます。
BAYARの株式分割はいつ行われましたか？
Bayview Acquisition Corp - Rightは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1900、-22.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1900
- 始値
- 0.1800
- 買値
- 0.1559
- 買値
- 0.1589
- 安値
- 0.1559
- 高値
- 0.1800
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- -17.95%
- 1ヶ月の変化
- -37.64%
- 6ヶ月の変化
- -17.56%
- 1年の変化
- -22.05%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4