КотировкиРазделы
Валюты / BAYAR
Назад в Рынок акций США

BAYAR: Bayview Acquisition Corp - Right

0.1559 USD 0.0341 (17.95%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAYAR за сегодня изменился на -17.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1559, а максимальная — 0.1800.

Следите за динамикой Bayview Acquisition Corp - Right. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAYAR сегодня?

Bayview Acquisition Corp - Right (BAYAR) сегодня оценивается на уровне 0.1559. Инструмент торгуется в пределах -17.95%, вчерашнее закрытие составило 0.1900, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAYAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bayview Acquisition Corp - Right?

Bayview Acquisition Corp - Right в настоящее время оценивается в 0.1559. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.05% и USD. Отслеживайте движения BAYAR на графике в реальном времени.

Как купить акции BAYAR?

Вы можете купить акции Bayview Acquisition Corp - Right (BAYAR) по текущей цене 0.1559. Ордера обычно размещаются около 0.1559 или 0.1589, тогда как 8 и -13.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAYAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAYAR?

Инвестирование в Bayview Acquisition Corp - Right предполагает учет годового диапазона 0.1150 - 0.3865 и текущей цены 0.1559. Многие сравнивают -37.64% и -17.56% перед размещением ордеров на 0.1559 или 0.1589. Изучайте ежедневные изменения цены BAYAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bayview Acquisition Corp?

Самая высокая цена Bayview Acquisition Corp (BAYAR) за последний год составила 0.3865. Акции заметно колебались в пределах 0.1150 - 0.3865, сравнение с 0.1900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bayview Acquisition Corp - Right на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bayview Acquisition Corp?

Самая низкая цена Bayview Acquisition Corp (BAYAR) за год составила 0.1150. Сравнение с текущими 0.1559 и 0.1150 - 0.3865 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAYAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAYAR?

В прошлом Bayview Acquisition Corp - Right проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1900 и -22.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1559 0.1800
Годовой диапазон
0.1150 0.3865
Предыдущее закрытие
0.1900
Open
0.1800
Bid
0.1559
Ask
0.1589
Low
0.1559
High
0.1800
Объем
8
Дневное изменение
-17.95%
Месячное изменение
-37.64%
6-месячное изменение
-17.56%
Годовое изменение
-22.05%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.