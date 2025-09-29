- Обзор рынка
BAYAR: Bayview Acquisition Corp - Right
Курс BAYAR за сегодня изменился на -17.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1559, а максимальная — 0.1800.
Следите за динамикой Bayview Acquisition Corp - Right. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAYAR сегодня?
Bayview Acquisition Corp - Right (BAYAR) сегодня оценивается на уровне 0.1559. Инструмент торгуется в пределах -17.95%, вчерашнее закрытие составило 0.1900, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAYAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bayview Acquisition Corp - Right?
Bayview Acquisition Corp - Right в настоящее время оценивается в 0.1559. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.05% и USD. Отслеживайте движения BAYAR на графике в реальном времени.
Как купить акции BAYAR?
Вы можете купить акции Bayview Acquisition Corp - Right (BAYAR) по текущей цене 0.1559. Ордера обычно размещаются около 0.1559 или 0.1589, тогда как 8 и -13.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAYAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAYAR?
Инвестирование в Bayview Acquisition Corp - Right предполагает учет годового диапазона 0.1150 - 0.3865 и текущей цены 0.1559. Многие сравнивают -37.64% и -17.56% перед размещением ордеров на 0.1559 или 0.1589. Изучайте ежедневные изменения цены BAYAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bayview Acquisition Corp?
Самая высокая цена Bayview Acquisition Corp (BAYAR) за последний год составила 0.3865. Акции заметно колебались в пределах 0.1150 - 0.3865, сравнение с 0.1900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bayview Acquisition Corp - Right на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bayview Acquisition Corp?
Самая низкая цена Bayview Acquisition Corp (BAYAR) за год составила 0.1150. Сравнение с текущими 0.1559 и 0.1150 - 0.3865 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAYAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAYAR?
В прошлом Bayview Acquisition Corp - Right проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1900 и -22.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1900
- Open
- 0.1800
- Bid
- 0.1559
- Ask
- 0.1589
- Low
- 0.1559
- High
- 0.1800
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -17.95%
- Месячное изменение
- -37.64%
- 6-месячное изменение
- -17.56%
- Годовое изменение
- -22.05%
