BAYAR: Bayview Acquisition Corp - Right

0.1559 USD 0.0341 (17.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAYAR ha avuto una variazione del -17.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1559 e ad un massimo di 0.1800.

Segui le dinamiche di Bayview Acquisition Corp - Right. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAYAR oggi?

Oggi le azioni Bayview Acquisition Corp - Right sono prezzate a 0.1559. Viene scambiato all'interno di -17.95%, la chiusura di ieri è stata 0.1900 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAYAR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bayview Acquisition Corp - Right pagano dividendi?

Bayview Acquisition Corp - Right è attualmente valutato a 0.1559. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -22.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAYAR.

Come acquistare azioni BAYAR?

Puoi acquistare azioni Bayview Acquisition Corp - Right al prezzo attuale di 0.1559. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1559 o 0.1589, mentre 8 e -13.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAYAR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAYAR?

Investire in Bayview Acquisition Corp - Right implica considerare l'intervallo annuale 0.1150 - 0.3865 e il prezzo attuale 0.1559. Molti confrontano -37.64% e -17.56% prima di effettuare ordini su 0.1559 o 0.1589. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAYAR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bayview Acquisition Corp?

Il prezzo massimo di Bayview Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 0.3865. All'interno di 0.1150 - 0.3865, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bayview Acquisition Corp - Right utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bayview Acquisition Corp?

Il prezzo più basso di Bayview Acquisition Corp (BAYAR) nel corso dell'anno è stato 0.1150. Confrontandolo con gli attuali 0.1559 e 0.1150 - 0.3865 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAYAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAYAR?

Bayview Acquisition Corp - Right ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1900 e -22.05%.

Intervallo Giornaliero
0.1559 0.1800
Intervallo Annuale
0.1150 0.3865
Chiusura Precedente
0.1900
Apertura
0.1800
Bid
0.1559
Ask
0.1589
Minimo
0.1559
Massimo
0.1800
Volume
8
Variazione giornaliera
-17.95%
Variazione Mensile
-37.64%
Variazione Semestrale
-17.56%
Variazione Annuale
-22.05%
