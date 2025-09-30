- Panoramica
BAYAR: Bayview Acquisition Corp - Right
Il tasso di cambio BAYAR ha avuto una variazione del -17.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1559 e ad un massimo di 0.1800.
Segui le dinamiche di Bayview Acquisition Corp - Right. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAYAR oggi?
Oggi le azioni Bayview Acquisition Corp - Right sono prezzate a 0.1559. Viene scambiato all'interno di -17.95%, la chiusura di ieri è stata 0.1900 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAYAR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bayview Acquisition Corp - Right pagano dividendi?
Bayview Acquisition Corp - Right è attualmente valutato a 0.1559. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -22.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAYAR.
Come acquistare azioni BAYAR?
Puoi acquistare azioni Bayview Acquisition Corp - Right al prezzo attuale di 0.1559. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1559 o 0.1589, mentre 8 e -13.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAYAR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAYAR?
Investire in Bayview Acquisition Corp - Right implica considerare l'intervallo annuale 0.1150 - 0.3865 e il prezzo attuale 0.1559. Molti confrontano -37.64% e -17.56% prima di effettuare ordini su 0.1559 o 0.1589. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAYAR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bayview Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Bayview Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 0.3865. All'interno di 0.1150 - 0.3865, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bayview Acquisition Corp - Right utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bayview Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Bayview Acquisition Corp (BAYAR) nel corso dell'anno è stato 0.1150. Confrontandolo con gli attuali 0.1559 e 0.1150 - 0.3865 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAYAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAYAR?
Bayview Acquisition Corp - Right ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1900 e -22.05%.
- Chiusura Precedente
- 0.1900
- Apertura
- 0.1800
- Bid
- 0.1559
- Ask
- 0.1589
- Minimo
- 0.1559
- Massimo
- 0.1800
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -17.95%
- Variazione Mensile
- -37.64%
- Variazione Semestrale
- -17.56%
- Variazione Annuale
- -22.05%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4