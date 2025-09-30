- Übersicht
BAYAR: Bayview Acquisition Corp - Right
Der Wechselkurs von BAYAR hat sich für heute um -17.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1559 bis zu einem Hoch von 0.1800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bayview Acquisition Corp - Right-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAYAR heute?
Die Aktie von Bayview Acquisition Corp - Right (BAYAR) notiert heute bei 0.1559. Sie wird innerhalb einer Spanne von -17.95% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1900 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von BAYAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAYAR Dividenden?
Bayview Acquisition Corp - Right wird derzeit mit 0.1559 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -22.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAYAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAYAR-Aktien?
Sie können Aktien von Bayview Acquisition Corp - Right (BAYAR) zum aktuellen Kurs von 0.1559 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1559 oder 0.1589 platziert, während 8 und -13.39% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAYAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAYAR-Aktien?
Bei einer Investition in Bayview Acquisition Corp - Right müssen die jährliche Spanne 0.1150 - 0.3865 und der aktuelle Kurs 0.1559 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -37.64% und -17.56%, bevor sie Orders zu 0.1559 oder 0.1589 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAYAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bayview Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Bayview Acquisition Corp (BAYAR) im vergangenen Jahr lag bei 0.3865. Innerhalb von 0.1150 - 0.3865 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bayview Acquisition Corp - Right mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bayview Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Bayview Acquisition Corp (BAYAR) im Laufe des Jahres betrug 0.1150. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1559 und der Spanne 0.1150 - 0.3865 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAYAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAYAR statt?
Bayview Acquisition Corp - Right hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1900 und -22.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1900
- Eröffnung
- 0.1800
- Bid
- 0.1559
- Ask
- 0.1589
- Tief
- 0.1559
- Hoch
- 0.1800
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -17.95%
- Monatsänderung
- -37.64%
- 6-Monatsänderung
- -17.56%
- Jahresänderung
- -22.05%
