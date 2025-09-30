CotaçõesSeções
Moedas / BANC-PF
BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a

25.09 USD 0.15 (0.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BANC-PF para hoje mudou para -0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.09 e o mais alto foi 25.30.

Veja a dinâmica do par de moedas Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
25.09 25.30
Faixa anual
24.05 25.34
Fechamento anterior
25.24
Open
25.30
Bid
25.09
Ask
25.39
Low
25.09
High
25.30
Volume
92
Mudança diária
-0.59%
Mudança mensal
1.50%
Mudança de 6 meses
1.50%
Mudança anual
1.50%
