BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a
A taxa do BANC-PF para hoje mudou para -0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.09 e o mais alto foi 25.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BANC-PF hoje?
Hoje Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a (BANC-PF) está avaliado em 25.09. O instrumento é negociado dentro de -0.59%, o fechamento de ontem foi 25.24, e o volume de negociação atingiu 92. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BANC-PF em tempo real.
As ações de Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a pagam dividendos?
Atualmente Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a está avaliado em 25.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.50% e USD. Monitore os movimentos de BANC-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BANC-PF?
Você pode comprar ações de Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a (BANC-PF) pelo preço atual 25.09. Ordens geralmente são executadas perto de 25.09 ou 25.39, enquanto 92 e -0.83% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BANC-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BANC-PF?
Investir em Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a envolve considerar a faixa anual 24.05 - 25.34 e o preço atual 25.09. Muitos comparam 1.50% e 1.50% antes de enviar ordens em 25.09 ou 25.39. Estude as mudanças diárias de preço de BANC-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANC OF CALIFORNIA, INC.?
O maior preço de BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) no último ano foi 25.34. As ações oscilaram bastante dentro de 24.05 - 25.34, e a comparação com 25.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANC OF CALIFORNIA, INC.?
O menor preço de BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) no ano foi 24.05. A comparação com o preço atual 25.09 e 24.05 - 25.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BANC-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BANC-PF?
No passado Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.24 e 1.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.24
- Open
- 25.30
- Bid
- 25.09
- Ask
- 25.39
- Low
- 25.09
- High
- 25.30
- Volume
- 92
- Mudança diária
- -0.59%
- Mudança mensal
- 1.50%
- Mudança de 6 meses
- 1.50%
- Mudança anual
- 1.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4