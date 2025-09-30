- Panoramica
BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a
Il tasso di cambio BANC-PF ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.09 e ad un massimo di 25.30.
Segui le dinamiche di Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BANC-PF oggi?
Oggi le azioni Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a sono prezzate a 25.09. Viene scambiato all'interno di -0.59%, la chiusura di ieri è stata 25.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 92. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BANC-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a pagano dividendi?
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a è attualmente valutato a 25.09. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BANC-PF.
Come acquistare azioni BANC-PF?
Puoi acquistare azioni Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a al prezzo attuale di 25.09. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.09 o 25.39, mentre 92 e -0.83% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BANC-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BANC-PF?
Investire in Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a implica considerare l'intervallo annuale 24.05 - 25.34 e il prezzo attuale 25.09. Molti confrontano 1.50% e 1.50% prima di effettuare ordini su 25.09 o 25.39. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BANC-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANC OF CALIFORNIA, INC.?
Il prezzo massimo di BANC OF CALIFORNIA, INC. nell'ultimo anno è stato 25.34. All'interno di 24.05 - 25.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANC OF CALIFORNIA, INC.?
Il prezzo più basso di BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) nel corso dell'anno è stato 24.05. Confrontandolo con gli attuali 25.09 e 24.05 - 25.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BANC-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BANC-PF?
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.24 e 1.50%.
- Chiusura Precedente
- 25.24
- Apertura
- 25.30
- Bid
- 25.09
- Ask
- 25.39
- Minimo
- 25.09
- Massimo
- 25.30
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- -0.59%
- Variazione Mensile
- 1.50%
- Variazione Semestrale
- 1.50%
- Variazione Annuale
- 1.50%
