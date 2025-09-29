- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a
Курс BANC-PF за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.10, а максимальная — 25.30.
Следите за динамикой Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BANC-PF сегодня?
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a (BANC-PF) сегодня оценивается на уровне 25.19. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.24, а торговый объем достиг 56. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BANC-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a?
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a в настоящее время оценивается в 25.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.90% и USD. Отслеживайте движения BANC-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции BANC-PF?
Вы можете купить акции Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a (BANC-PF) по текущей цене 25.19. Ордера обычно размещаются около 25.19 или 25.49, тогда как 56 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BANC-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BANC-PF?
Инвестирование в Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a предполагает учет годового диапазона 24.05 - 25.34 и текущей цены 25.19. Многие сравнивают 1.90% и 1.90% перед размещением ордеров на 25.19 или 25.49. Изучайте ежедневные изменения цены BANC-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANC OF CALIFORNIA, INC.?
Самая высокая цена BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) за последний год составила 25.34. Акции заметно колебались в пределах 24.05 - 25.34, сравнение с 25.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANC OF CALIFORNIA, INC.?
Самая низкая цена BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) за год составила 24.05. Сравнение с текущими 25.19 и 24.05 - 25.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BANC-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BANC-PF?
В прошлом Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.24 и 1.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.24
- Open
- 25.30
- Bid
- 25.19
- Ask
- 25.49
- Low
- 25.10
- High
- 25.30
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 1.90%
- 6-месячное изменение
- 1.90%
- Годовое изменение
- 1.90%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%