BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a

25.19 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BANC-PF за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.10, а максимальная — 25.30.

Следите за динамикой Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BANC-PF сегодня?

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a (BANC-PF) сегодня оценивается на уровне 25.19. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 25.24, а торговый объем достиг 56. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BANC-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a?

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a в настоящее время оценивается в 25.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.90% и USD. Отслеживайте движения BANC-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции BANC-PF?

Вы можете купить акции Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a (BANC-PF) по текущей цене 25.19. Ордера обычно размещаются около 25.19 или 25.49, тогда как 56 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BANC-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BANC-PF?

Инвестирование в Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a предполагает учет годового диапазона 24.05 - 25.34 и текущей цены 25.19. Многие сравнивают 1.90% и 1.90% перед размещением ордеров на 25.19 или 25.49. Изучайте ежедневные изменения цены BANC-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANC OF CALIFORNIA, INC.?

Самая высокая цена BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) за последний год составила 25.34. Акции заметно колебались в пределах 24.05 - 25.34, сравнение с 25.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANC OF CALIFORNIA, INC.?

Самая низкая цена BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) за год составила 24.05. Сравнение с текущими 25.19 и 24.05 - 25.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BANC-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BANC-PF?

В прошлом Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.24 и 1.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.10 25.30
Годовой диапазон
24.05 25.34
Предыдущее закрытие
25.24
Open
25.30
Bid
25.19
Ask
25.49
Low
25.10
High
25.30
Объем
56
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
1.90%
6-месячное изменение
1.90%
Годовое изменение
1.90%
