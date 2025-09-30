KurseKategorien
BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a

25.09 USD 0.15 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BANC-PF hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.09 bis zu einem Hoch von 25.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BANC-PF heute?

Die Aktie von Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a (BANC-PF) notiert heute bei 25.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.59% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.24 und das Handelsvolumen erreichte 92. Das Live-Chart von BANC-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BANC-PF Dividenden?

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a wird derzeit mit 25.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BANC-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich BANC-PF-Aktien?

Sie können Aktien von Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a (BANC-PF) zum aktuellen Kurs von 25.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.09 oder 25.39 platziert, während 92 und -0.83% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BANC-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BANC-PF-Aktien?

Bei einer Investition in Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a müssen die jährliche Spanne 24.05 - 25.34 und der aktuelle Kurs 25.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.50% und 1.50%, bevor sie Orders zu 25.09 oder 25.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BANC-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANC OF CALIFORNIA, INC.?

Der höchste Kurs von BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) im vergangenen Jahr lag bei 25.34. Innerhalb von 24.05 - 25.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANC OF CALIFORNIA, INC.?

Der niedrigste Kurs von BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) im Laufe des Jahres betrug 24.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.09 und der Spanne 24.05 - 25.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BANC-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BANC-PF statt?

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.24 und 1.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.09 25.30
Jahresspanne
24.05 25.34
Vorheriger Schlusskurs
25.24
Eröffnung
25.30
Bid
25.09
Ask
25.39
Tief
25.09
Hoch
25.30
Volumen
92
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
1.50%
6-Monatsänderung
1.50%
Jahresänderung
1.50%
