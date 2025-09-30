- Übersicht
BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a
Der Wechselkurs von BANC-PF hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.09 bis zu einem Hoch von 25.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BANC-PF heute?
Die Aktie von Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a (BANC-PF) notiert heute bei 25.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.59% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.24 und das Handelsvolumen erreichte 92. Das Live-Chart von BANC-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BANC-PF Dividenden?
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a wird derzeit mit 25.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BANC-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich BANC-PF-Aktien?
Sie können Aktien von Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a (BANC-PF) zum aktuellen Kurs von 25.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.09 oder 25.39 platziert, während 92 und -0.83% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BANC-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BANC-PF-Aktien?
Bei einer Investition in Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a müssen die jährliche Spanne 24.05 - 25.34 und der aktuelle Kurs 25.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.50% und 1.50%, bevor sie Orders zu 25.09 oder 25.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BANC-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANC OF CALIFORNIA, INC.?
Der höchste Kurs von BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) im vergangenen Jahr lag bei 25.34. Innerhalb von 24.05 - 25.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANC OF CALIFORNIA, INC.?
Der niedrigste Kurs von BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) im Laufe des Jahres betrug 24.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.09 und der Spanne 24.05 - 25.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BANC-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BANC-PF statt?
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.24 und 1.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.24
- Eröffnung
- 25.30
- Bid
- 25.09
- Ask
- 25.39
- Tief
- 25.09
- Hoch
- 25.30
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- 1.50%
- 6-Monatsänderung
- 1.50%
- Jahresänderung
- 1.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4