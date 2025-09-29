クォートセクション
通貨 / BANC-PF
BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a

25.09 USD 0.15 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BANC-PFの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり25.09の安値と25.30の高値で取引されました。

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BANC-PF株の現在の価格は？

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aの株価は本日25.09です。-0.59%内で取引され、前日の終値は25.24、取引量は92に達しました。BANC-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aの株は配当を出しますか？

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aの現在の価格は25.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.50%やUSDにも注目します。BANC-PFの動きはライブチャートで確認できます。

BANC-PF株を買う方法は？

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aの株は現在25.09で購入可能です。注文は通常25.09または25.39付近で行われ、92や-0.83%が市場の動きを示します。BANC-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。

BANC-PF株に投資する方法は？

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aへの投資では、年間の値幅24.05 - 25.34と現在の25.09を考慮します。注文は多くの場合25.09や25.39で行われる前に、1.50%や1.50%と比較されます。BANC-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANC OF CALIFORNIA, INC.の株の最高値は？

BANC OF CALIFORNIA, INC.の過去1年の最高値は25.34でした。24.05 - 25.34内で株価は大きく変動し、25.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANC OF CALIFORNIA, INC.の株の最低値は？

BANC OF CALIFORNIA, INC.(BANC-PF)の年間最安値は24.05でした。現在の25.09や24.05 - 25.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BANC-PFの動きはライブチャートで確認できます。

BANC-PFの株式分割はいつ行われましたか？

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.24、1.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.09 25.30
1年のレンジ
24.05 25.34
以前の終値
25.24
始値
25.30
買値
25.09
買値
25.39
安値
25.09
高値
25.30
出来高
92
1日の変化
-0.59%
1ヶ月の変化
1.50%
6ヶ月の変化
1.50%
1年の変化
1.50%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待