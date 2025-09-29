- 概要
BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a
BANC-PFの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり25.09の安値と25.30の高値で取引されました。
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BANC-PF株の現在の価格は？
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aの株価は本日25.09です。-0.59%内で取引され、前日の終値は25.24、取引量は92に達しました。BANC-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aの株は配当を出しますか？
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aの現在の価格は25.09です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.50%やUSDにも注目します。BANC-PFの動きはライブチャートで確認できます。
BANC-PF株を買う方法は？
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aの株は現在25.09で購入可能です。注文は通常25.09または25.39付近で行われ、92や-0.83%が市場の動きを示します。BANC-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
BANC-PF株に投資する方法は？
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aへの投資では、年間の値幅24.05 - 25.34と現在の25.09を考慮します。注文は多くの場合25.09や25.39で行われる前に、1.50%や1.50%と比較されます。BANC-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANC OF CALIFORNIA, INC.の株の最高値は？
BANC OF CALIFORNIA, INC.の過去1年の最高値は25.34でした。24.05 - 25.34内で株価は大きく変動し、25.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANC OF CALIFORNIA, INC.の株の最低値は？
BANC OF CALIFORNIA, INC.(BANC-PF)の年間最安値は24.05でした。現在の25.09や24.05 - 25.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BANC-PFの動きはライブチャートで確認できます。
BANC-PFの株式分割はいつ行われましたか？
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.24、1.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.24
- 始値
- 25.30
- 買値
- 25.09
- 買値
- 25.39
- 安値
- 25.09
- 高値
- 25.30
- 出来高
- 92
- 1日の変化
- -0.59%
- 1ヶ月の変化
- 1.50%
- 6ヶ月の変化
- 1.50%
- 1年の変化
- 1.50%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前