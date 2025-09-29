报价部分
货币 / BANC-PF
回到股票

BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a

25.09 USD 0.15 (0.59%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BANC-PF汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点25.09和高点25.30进行交易。

关注Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BANC-PF股票今天的价格是多少？

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a股票今天的定价为25.09。它在-0.59%范围内交易，昨天的收盘价为25.24，交易量达到92。BANC-PF的实时价格图表显示了这些更新。

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a股票是否支付股息？

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a目前的价值为25.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.50%和USD。实时查看图表以跟踪BANC-PF走势。

如何购买BANC-PF股票？

您可以以25.09的当前价格购买Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a股票。订单通常设置在25.09或25.39附近，而92和-0.83%显示市场活动。立即关注BANC-PF的实时图表更新。

如何投资BANC-PF股票？

投资Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a需要考虑年度范围24.05 - 25.34和当前价格25.09。许多人在以25.09或25.39下订单之前，会比较1.50%和。实时查看BANC-PF价格图表，了解每日变化。

BANC OF CALIFORNIA, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANC OF CALIFORNIA, INC.的最高价格是25.34。在24.05 - 25.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a的绩效。

BANC OF CALIFORNIA, INC.股票的最低价格是多少？

BANC OF CALIFORNIA, INC.（BANC-PF）的最低价格为24.05。将其与当前的25.09和24.05 - 25.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BANC-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BANC-PF股票是什么时候拆分的？

Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.24和1.50%中可见。

日范围
25.09 25.30
年范围
24.05 25.34
前一天收盘价
25.24
开盘价
25.30
卖价
25.09
买价
25.39
最低价
25.09
最高价
25.30
交易量
92
日变化
-0.59%
月变化
1.50%
6个月变化
1.50%
年变化
1.50%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值