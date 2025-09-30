- Aperçu
BANC-PF: Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a
Le taux de change de BANC-PF a changé de -0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.09 et à un maximum de 25.30.
Suivez la dynamique Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BANC-PF aujourd'hui ?
L'action Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a est cotée à 25.09 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.59%, a clôturé hier à 25.24 et son volume d'échange a atteint 92. Le graphique en temps réel du cours de BANC-PF présente ces mises à jour.
L'action Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a verse-t-elle des dividendes ?
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a est actuellement valorisé à 25.09. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BANC-PF.
Comment acheter des actions BANC-PF ?
Vous pouvez acheter des actions Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a au cours actuel de 25.09. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.09 ou de 25.39, le 92 et le -0.83% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BANC-PF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BANC-PF ?
Investir dans Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.05 - 25.34 et le prix actuel 25.09. Beaucoup comparent 1.50% et 1.50% avant de passer des ordres à 25.09 ou 25.39. Consultez le graphique du cours de BANC-PF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BANC OF CALIFORNIA, INC. ?
Le cours le plus élevé de BANC OF CALIFORNIA, INC. l'année dernière était 25.34. Au cours de 24.05 - 25.34, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BANC OF CALIFORNIA, INC. ?
Le cours le plus bas de BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC-PF) sur l'année a été 24.05. Sa comparaison avec 25.09 et 24.05 - 25.34 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BANC-PF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BANC-PF a-t-elle été divisée ?
Banc of California, Inc. Depositary Shares, each representing a a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.24 et 1.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.24
- Ouverture
- 25.30
- Bid
- 25.09
- Ask
- 25.39
- Plus Bas
- 25.09
- Plus Haut
- 25.30
- Volume
- 92
- Changement quotidien
- -0.59%
- Changement Mensuel
- 1.50%
- Changement à 6 Mois
- 1.50%
- Changement Annuel
- 1.50%
