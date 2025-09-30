- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
A taxa do BAC-PS para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.58 e o mais alto foi 20.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAC-PS hoje?
Hoje Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) está avaliado em 20.62. O instrumento é negociado dentro de 0.24%, o fechamento de ontem foi 20.57, e o volume de negociação atingiu 53. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PS em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Depositary shares, each representin está avaliado em 20.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.24% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAC-PS?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) pelo preço atual 20.62. Ordens geralmente são executadas perto de 20.62 ou 20.92, enquanto 53 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAC-PS?
Investir em Bank of America Corporation Depositary shares, each representin envolve considerar a faixa anual 18.49 - 20.93 e o preço atual 20.62. Muitos comparam 4.67% e 8.24% antes de enviar ordens em 20.62 ou 20.92. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) no último ano foi 20.93. As ações oscilaram bastante dentro de 18.49 - 20.93, e a comparação com 20.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) no ano foi 18.49. A comparação com o preço atual 20.62 e 18.49 - 20.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PS?
No passado Bank of America Corporation Depositary shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.57 e 8.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.57
- Open
- 20.60
- Bid
- 20.62
- Ask
- 20.92
- Low
- 20.58
- High
- 20.67
- Volume
- 53
- Mudança diária
- 0.24%
- Mudança mensal
- 4.67%
- Mudança de 6 meses
- 8.24%
- Mudança anual
- 8.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4