BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

20.62 USD 0.05 (0.24%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BAC-PS para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.58 e o mais alto foi 20.67.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BAC-PS hoje?

Hoje Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) está avaliado em 20.62. O instrumento é negociado dentro de 0.24%, o fechamento de ontem foi 20.57, e o volume de negociação atingiu 53. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PS em tempo real.

As ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagam dividendos?

Atualmente Bank of America Corporation Depositary shares, each representin está avaliado em 20.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.24% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BAC-PS?

Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PS) pelo preço atual 20.62. Ordens geralmente são executadas perto de 20.62 ou 20.92, enquanto 53 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BAC-PS?

Investir em Bank of America Corporation Depositary shares, each representin envolve considerar a faixa anual 18.49 - 20.93 e o preço atual 20.62. Muitos comparam 4.67% e 8.24% antes de enviar ordens em 20.62 ou 20.92. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) no último ano foi 20.93. As ações oscilaram bastante dentro de 18.49 - 20.93, e a comparação com 20.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?

O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PS) no ano foi 18.49. A comparação com o preço atual 20.62 e 18.49 - 20.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PS?

No passado Bank of America Corporation Depositary shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.57 e 8.24% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.58 20.67
Faixa anual
18.49 20.93
Fechamento anterior
20.57
Open
20.60
Bid
20.62
Ask
20.92
Low
20.58
High
20.67
Volume
53
Mudança diária
0.24%
Mudança mensal
4.67%
Mudança de 6 meses
8.24%
Mudança anual
8.24%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4