BAC-PS: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
今日BAC-PS汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点20.58和高点20.67进行交易。
关注Bank of America Corporation Depositary shares, each representin动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BAC-PS股票今天的价格是多少？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票今天的定价为20.62。它在0.24%范围内交易，昨天的收盘价为20.57，交易量达到53。BAC-PS的实时价格图表显示了这些更新。
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票是否支付股息？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin目前的价值为20.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.24%和USD。实时查看图表以跟踪BAC-PS走势。
如何购买BAC-PS股票？
您可以以20.62的当前价格购买Bank of America Corporation Depositary shares, each representin股票。订单通常设置在20.62或20.92附近，而53和0.10%显示市场活动。立即关注BAC-PS的实时图表更新。
如何投资BAC-PS股票？
投资Bank of America Corporation Depositary shares, each representin需要考虑年度范围18.49 - 20.93和当前价格20.62。许多人在以20.62或20.92下订单之前，会比较4.67%和。实时查看BAC-PS价格图表，了解每日变化。
BANK OF AMERICA CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BANK OF AMERICA CORP的最高价格是20.93。在18.49 - 20.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of America Corporation Depositary shares, each representin的绩效。
BANK OF AMERICA CORP股票的最低价格是多少？
BANK OF AMERICA CORP（BAC-PS）的最低价格为18.49。将其与当前的20.62和18.49 - 20.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAC-PS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAC-PS股票是什么时候拆分的？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.57和8.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.57
- 开盘价
- 20.60
- 卖价
- 20.62
- 买价
- 20.92
- 最低价
- 20.58
- 最高价
- 20.67
- 交易量
- 53
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- 4.67%
- 6个月变化
- 8.24%
- 年变化
- 8.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值